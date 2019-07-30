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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о нарушении миграционного законодательства

Отделом дознания полиции Центрального  района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 52 - летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства полицейские установили, что 52 -  летний местный житель, не намереваясь предоставить для проживания свое жилье, фиктивно зарегистрировал в своем домовладении 9 приезжих из ближнего зарубежья.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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