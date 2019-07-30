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В Краснодаре местный житель подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с марта 2018 года по настоящее время мужчина участвовала в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории Российской Федерации. За данные действия подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, фигурант в апреле и июне 2019 года, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru

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Категория: Новости / Криминал

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