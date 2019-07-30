В Краснодаре бывшая руководитель департамента печати и средств массовых коммуникаций краевой администрации признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями

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Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю департамента печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края Ольге Гороховой. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что между возглавляемым Гороховой департаментом и ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани» в рамках выполнения государственной программы был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тысяч экземпляров. С целью создания видимости выполнения условий контракта были изданы порядка 2,5 тысяч фиктивных экземпляров рекламных газет, содержащих информацию о деятельности администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. Среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись. Зная о том, что фактически условия контракта не выполнены, Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 миллиона рублей, которые были неправомерно израсходованы, причинив ущерб краевому бюджету на указанную сумму. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по краю.

Приговором суда Ольге Гороховой назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru