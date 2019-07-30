По инициативе прокуратуры Староминского района организация и ее руководитель привлечены к ответственности за совершение коррупционного правонарушения

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Прокуратура Староминского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в результате которой выявлены нарушения в деятельности коммерческой организации ОАО «Кавказ».

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной (муниципальной) службы в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора нанимателю служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В нарушение приведенных положений федерального законодательства должностным лицом указанной организации уведомление о приеме на работу бывшего государственного служащего, проходившего службу в ОМВД России по Староминскому району в должности инспектора, в государственный орган не направлено.

По результатам проверки прокурором района в отношении юридического лица, а также его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи указанные лица привлечены к административной ответственности и им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru