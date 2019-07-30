В Сочи полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр

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Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по городу Сочи оперативным путем получили информацию о том, что двое приезжих могут быть причастны к незаконному сбыту фальшивых денежных знаков в торговых объектах города-курорта. При проверке сведения подтвердились.

Двоих приезжих из Томской области в возрасте 30 лет и 31 года полицейские задержали после совершенного ими сбыта в одном из местных магазинов пятитысячной купюры, вызывающей сомнение в подлинности. Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятый денежный знак является поддельным. Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых.

В ходе дальнейшего разбирательства установлена причастность приезжих к совершению 6 фактов противоправной деятельности в торговых объектах на территории Сочи.

В настоящее время следственным управлением УВД по городу Сочи в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю