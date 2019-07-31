В Краснодаре прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении банковского работника, обвиняемого в незаконном распространении сведений, составляющих банковскую тайну

/Криминал/

Заместитель прокурора Западного административного округа г. Краснодара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, и собирание сведений, составляющих банковскую тайну незаконным способом).

По версии следствия, в период с 25 апреля 2018 года по 13 июня 2018 года, занимая должность заместителя начальника отдела по обслуживанию юридических лиц операционного офиса крупного банка, находясь на своём рабочем месте, достоверно зная, что сведения о банковском счете клиента банка, а также сведения о движении денежных средств по банковскому счету являются банковской тайной в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», используя свое должностное положение, воспользовалась возможностью специальной банковской программы, к которой у нее имелся доступ, сформировала выписки о движении денежных средств по банковским картам клиента своего супруга за отчетный период с 14 октября 2015 года по 10 апреля 2017 года.

После чего передала указанные сведения своему представителю, действующему в её интересах в бракоразводном процессе.

В последующем данная информация была использована представителем, не осведомлённым о её преступных намерениях, как доказательство её требований о разделе совместно нажитого имущества супругов в Советском районном суде г. Краснодара.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru