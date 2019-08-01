Кубанские полицейские выявили факты незаконного оборота сильнодействующих лекарственных препаратов

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Правоохранители задокументировали факты сбыта провизорами лекарственных препаратов «Лирика» и «Прегабалин» без рецепта врача. Из незаконного оборота изъято около 3500 сильнодействующих лекарственных препаратов.

Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о том, что в нескольких аптеках, расположенных в Краснодаре, Тимашевске и Сочи, без рецепта продают гражданам сильнодействующие лекарственные препараты. При проверке сведения подтвердились.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в двух аптеках Краснодара и Сочи полицейские изъяли более 1300 таблеток «Лирики» и 700 таблеток «Прегабалин канон», реализуемых провизорами без лицензии.

В отношении юридических лиц сотрудники полиции составили административные протоколы по части 4 статьи 14.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». По решению суда правонарушителям назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Еще в одной аптеке города Краснодара полицейские изъяли 420 таблеток «Лирики», 5 флаконов «Тропикамида» и более 20 капсул препарата с признаками контрафакта. В отношении должностных лиц полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 14.1 и статье 6.33 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» и «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

В Тимашевске полицейские выявили факт продажи лекарственных препаратов «Лирика», и «Прегабалин» без специального разрешения лицензии на данный вид деятельности. Установлено, что мужчина, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, торговал лекарствами в помещении с табличкой «Аптека», которое по документам таковым не являлось.

В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли 130 капсул «Прегабалина», 740 таблеток «Лирики», а также 29 флаконов белого цвета без этикеток.

В отношении местного жителя составили административные протоколы по части 1 и 2 статьи 14.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю