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Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию аксессуаров и комплектов для электронных сигарет

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, убывающими международным авиарейсом Краснодар-Ташкент, установлено, что гражданин Узбекистана перемещал аксессуары и комплекты для электронных сигарет «IQOS» и «JUUL» в количестве 208 штук в ассортименте весом нетто 24 кг.

В своем объяснении пассажир пояснил, что приобрел товар в магазине г. Краснодар, и вывозит для собственных нужд. Стоимость товара на основании чеков составила 148 430 рублей РФ.

- Количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товара, обнаруженного у пассажира, позволили нам сделать вывод о том, что вывозимый товар предназначен не для личного пользования, а для использования в коммерческой деятельности и подлежит декларированию, - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Источник: Татьяна БУРМИСТРОВА Пресс-секретарь Краснодарской таможни

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Категория: Новости / Криминал

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Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию аксессуаров и комплектов для электронных сигарет

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