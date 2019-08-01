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В Успенском районе двое жителей города Армавира осуждены за совершение серии краж

Следственным отделением Отдела МВД России по Успенскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимых жителей города Армавира в возрасте 20 и 23 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

о версии следствия, обвиняемые в течении трех месяцев приезжали в Успенский район, похищали аккумуляторные батареи с большегрузных автомобилей и сбывали их в городе Армавире.

Установлена причастность злоумышленников к 30 фактам краж, совершенным на территории Успенского района и города Армавира. Сумма общего ущерба составила около 230 тысяч рублей.

Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Учитывая собранные следствием доказательства, суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 2,5 и 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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