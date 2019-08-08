По факту ДТП в Новороссийске прокуратурой Краснодарского края организована проверка

/Криминал/

По факту произошедшего дорожно – транспортного происшествия с участием автобуса, принадлежащего «Санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы», прокуратурой Краснодарского края организована проверка.

7 августа 2019 года примерно в 22 часа автобус марки «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY», под управлением 41-летнего водителя, принадлежащий на праве собственности Федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы», двигаясь по проезжей части автодороги «Новороссийск-Керченский пролив» в направлении от с. Владимировка в сторону п. Верхнебаканский, при невыясненных следствием обстоятельствах, столкнулся с автомобилем марки «Фольксваген Touareg», двигавшемся в попутном направлении, после чего автобус, пробив металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв.

В результате ДТП двое пассажиров внедорожника 2003г.р. и 2009 г.р., а также 40-летняя женщина погибли на месте. Водителю и еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. Им причинен вред здоровью различной степени тяжести. В больницу доставлено 44 человека.

Прокуратурой края по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки.

Кроме того, в настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль.

Источник: Прокуратурой Краснодарского края