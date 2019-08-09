Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля

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19 –летнего местного жителя стражи порядка задержали при попытке сбыть украденные вещи.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что из его автомобиля, припаркованного на стоянке гипермаркета, похитили магнитолу «Панасоник» и аккумуляторную батарею. Ущерб составил более 4 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 19-летнего жителя Новороссийска. Стражи порядка задержали подозреваемого на одном из городских рынков, когда он пытался сбыть украденные вещи.

В отношении гражданина подразделением дознания отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску