Возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

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Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Туапсинского района о превышении им должностных полномочий и служебном подлоге (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2019 года к главе Туапсинского городского поселения обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет. Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в городе Туапсе. Вместе с тем, в постановление главы, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. Данные сведения явились основанием для выделения участка. 13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. В настоящее время глава городского поселения задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю