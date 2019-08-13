В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

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Установлено, что преступление совершил ранее судимый 22-летний местный житель. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

В Дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель с заявлением о краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

На место преступления выехала следственно – оперативная группа. Полицейские опросили жильцов дома, а также возможных очевидцев и свидетелей. С магазина, расположенного вблизи многоэтажки, стражи порядка изъяли записи камер видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан по месту проживания ранее судимый 22-летний местный житель. Украденный велосипед находился у него в домовладении.

В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, совершенных на территории Новороссийска.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску