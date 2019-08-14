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Сотрудники полиции Анапы задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений
В отдел МВД России по городу Анапе обратилась сотрудница одного из стрелковых заведений с сообщением о причинении ей телесных повреждений одним из посетителей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Сотрудникам полиции Анапы задержан 39-летний житель Крымского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю