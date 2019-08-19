В Краснодаре в отношении 35-летнего местного жителя, занимающего высшее положение в преступной иерархии, возбуждено уголовное дело

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в отношении, так называемого, «вора в законе» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде, так называемый, «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю