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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности

Прокурор Северского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника электротехнического участка.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, утром 7 июля 2018 г. по договорённости с представителем подрядной организации – ООО «Айсберг» (г. Ижеск), без заключения трудового договора, на территорию крупного предприятия прибыли два электромонтажника. По указанию начальника электротехнического участка указанной подрядной организации они приступили к монтажу электрооборудования на высоковольтной вышке линии электропередачи. При этом руководитель работами не удостоверился в отключении питания от электролинии. В результате 29-летний электромонтажник допустил соприкосновение с находящейся под напряжением линией, что привело к получению им ожогов 50 % тела, от которых последний скончался спустя месяц.

Расследование по уголовному делу проведено территориальным отделом СКР по краю.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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