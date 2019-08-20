Сочинские полицейские задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж

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В дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи с заявлением о хищении имущества обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что, вернувшись с работы в свою квартиру, не обнаружила на месте золотые ювелирные изделия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в жилище потерпевшей путем подбора ключа к замку входной двери. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на одной из улиц города Сочи.

29-летнего местного жителя и 32-летнего приезжего из города Гулькевичи доставили в отдел полиции. При проведении проверочных мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанных еще к 17 фактам противоправной деятельности на территории города-курорта.

Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам.

В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи по фактам противоправной деятельности подозреваемых возбуждены уголовное дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17982244/