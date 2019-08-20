В Красноармейском районе местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть

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Славянским межрайонным следственным отделом Краснодарского краевого управления СКР 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 47-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчина проживал в одном из домов на улице Майской станицы Полтавской. По версии следствия, вечером 6 августа 2019 года к нему пришла 47-летняя соседка, с которой они стали распивать алкогольные напитки во дворе дома. Со слов обвиняемого, в ходе употребления спиртного женщина стала его оскорблять, в связи с чем между ними произошла ссора. В ходе конфликта, мужчина нанес знакомой удар в область головы, от которого женщина упала. В дальнейшем знакомые продолжили распивать алкогольные напитки, после чего фигурант пошел спать в дом. Проснувшись утром 7 августа 2019 года мужчина обнаружил потерпевшую во дворе дома без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы и вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/