В Новороссийске расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница и сообщила полицейским о том, что стала жертвой мошенника.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что знакомый потерпевшей под предлогом оказания помощи при продаже принадлежащей ей квартиры похитил более 4,7 миллиона рублей, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Ранее судимого 30-летнего местного жителя полицейские задержали на его съемной квартире в городе Новороссийске.

Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску