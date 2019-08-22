В Кропоткине на мужчину у банкомата напал неизвестный с ножом

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Злоумышленник попытался вырвать у потерпевшего сумку с наличностью, а когда тот стал сопротивляться, то нанес ему ножевой удар

Сотрудник одной из парикмахерских Кавказского района заявил в полицию о том, что к ним обратился раненый мужчина с просьбой вызвать «скорую», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Со слов потерпевшего, он снял в банкомате около 40 тысяч рублей и шел по центральной улице города, когда на него напал неизвестный. Злоумышленник сильно толкнул потерпевшего в спину, от чего тот упал на землю, и попытался вырвать сумку с деньгами. Когда мужчина стал сопротивляться, нападавший ударил его ножом в предплечье, перерезал ремни сумки и скрылся с похищенным.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали в Динском районе неоднократно судимого 40-летнего жителя Красноармейского района. Мужчина скрывался у своего знакомого.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что похищенные денежные средства в размере 20 тысяч рублей потратил по своему усмотрению. Правоохранители обнаружили недалеко от места происшествия брошенную нападавшим сумку, а в ней - оставшуюся часть денег, которую злоумышленник не нашел, потому что купюры находились вместе с документами потерпевшего в другом отделении. Оставшиеся деньги изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://kuban.aif.ru/