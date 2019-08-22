На Кубани мужчина убил 47-летнюю соседку ударом кулака

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Знакомые поссорились во время пьяных посиделок

Обвинение в причинении телесных повреждений 47-летней женщине, повлекших ее смерть, предъявлено 45-летнему жителю Красноармейского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Мужчина проживал на улице Майской в станице Полтавской. По версии следствия, вечером шестого августа 2019 года к нему пришла соседка, с которой они стали распивать алкоголь во дворе. Со слов обвиняемого, женщина начала его оскорблять. В ходе конфликта он ударил ее по голове, потерпевшая упала. Но затем знакомые продолжили распивать спиртное, после чего фигурант пошел в дом спать.

На следующее утро мужчина обнаружил соседку без признаков жизни, о чем сообщил в полицию и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины из-за черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.aif.ru/