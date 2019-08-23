В Лазаревском районе города Сочи мужчине предъявлено обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю 29-летнему приезжему из Мурманской области предъявлено обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ).

Установлено, что 16-летняя девушка с родителями приехала отдыхать Лазаревский район из Ростовской области. По версии следствия, вечером 17 августа 2019 года несовершеннолетняя находилась на пляже одного из пансионатов, ее родственники в это время находились неподалеку в арендованном коттедже. В это время к девушке подошел фигурант и попытался познакомиться, на что она ответила отказом. После этого злоумышленник схватил несовершеннолетнюю за тело и волосы и попытался ее изнасиловать. Свой преступный умысел довести до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая оказала ему сопротивление и смогла убежать. О произошедшем девушка сообщила родителям, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям мужчину удалось задержать в кратчайшие сроки.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/