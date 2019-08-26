По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

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В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда, передаёт РИА Новости.

«Стоимость имущества, на которое наложен арест по этому делу, превышает 27 млрд рублей», — сообщил он.

В Мосгорсуде 26 августа рассматривают апелляционные жалобы защиты Абызова на арест имущества и счетов.

В июле адвокат бывшего министра Сергей Дрозд заявил, что суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр похитил и вывел за границу 4 млрд рублей.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/662125-abyzov-arest-imuschestvo?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications