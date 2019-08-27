Полтора килограмма «соли»: в Краснодарском крае задержаны закладчики наркотиков

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, двоих молодых людей и девушку в возрасте 20 лет и 21 год полицейские задержали на одной из улиц поселка Мостовского, когда они совершали тайниковую закладку двух свертков с наркотиками.

При обыске дома у задержанных, а также в указанном ими тайнике, расположенном в лесополосе, полицейские обнаружили еще более полутора килограммов N- метилэфедрона.

Уже установлена причастность задержанных к нескольким фактам незаконного сбыта «соли» на территории района.

Возбуждены уголовные дела, все трое молодых людей заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в Мостовском районе на приусадебном участке 40-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли более 170 кустов конопли.Каждый них был тщательно прополот и полит.

В отделе полиции задержанный пояснил, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю