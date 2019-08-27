«Извините, Таня!»: Сурен Гелоян попросил прощения у девушки из анапского тира, но не признал своей вины

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Краснодарский краевой суд отклонил ходатайство адвокатов Гелояна об освобождении его из-под стражи. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 11 августа в поселке Большой Утриш между предпринимателем из Крымска Суреном Гелояном и сотрудницей тира возник конфликт.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как неадекватный мужчина разбрасывает оружие, после чего плюет в лицо девушке, а потом и вовсе бросает «воздушку» ей в голову. В результате произошедшего у пострадавшей медики диагностировали ссадины и ушибленную рану на лбу. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали Гелояна. По решению суда он был взят под стражу. - 26 августа в Краснодарском краевом суде прошло обжалование меры пресечения для Сурена Гелояна, - рассказал «Кубанским новостям» адвокат потерпевшей девушки Владимир Макаров. – Гелоян просил прощения у потерпевшей, при этом не уточнял за что. То есть он просто заявил: «Таня, извините», но вины своей не признал, утверждая, что во время инцидента в тире бросил винтовку на в Таню, а в сторону, и что Таня сама махнула рукой и причинила вред своему здоровью. Суд доводы Гелояна и его защитников отклонил, он останется в следственном изоляторе до момента направления уголовного дела в суд, уточнил адвокат. Также Владимир Макаров отметил, что Татьяне и ее семье неоднократно поступали угрозы. Поэтому анапские казаки взяли семью девушки под защиту – они установили дежурство у ее дома в Анапе, чтобы избежать новых инцидентов.

Источник: KP.ru