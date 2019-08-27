Задержаны полицейские, принудившие 17-летнюю волейболистку к сексу

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Кубанские полицейские задержали двоих коллег, которые, по предварительным данным, принудили 17-летнюю спортсменку к сексу в поселке Витязево под Анапой.

Подозреваемые задержаны до установления обстоятельств, мера пресечения еще не избиралась, рассказали в МВД. Им предстоит отвечать по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Накануне подозреваемых сотрудников уволили из органов внутренних дел, их начальника отстранили от дел. Мэр Анапы Юрий Поляков потребовал «не скрывать и не замалчивать вопиющий случай в Витязево» и наказать виновных.

Инцидент произошел на пляже «Паралия». Патрулировавшие территорию полицейские вместе с водителем наткнулись на парочку, занимавшуюся сексом. Парня стражи порядка отпустили, так как ему есть 18 лет. Судя по видео, снятого на телефон одного из полицейских, 17-летняядевушка попыталась убежать, но безуспешно. Стражи порядка начали угрожать «закатать» ее 15 суток.

В качестве альтернативы полицейские, по версии пострадавшей, предложили заняться с ними сексом. Испуганная спортсменка согласилась. При этом полицейские утверждают, что девушка сама предложила им интимную связь.

Сексом с несовершеннолетней занимались двое стражей правопорядка, водитель был наблюдателем. Когда все закончилось, девушку отвезли в спортивный комплекс «Волейград», где проходили сборы ее волейбольной команды. Пострадавшая рассказала обо всем тренеру, тот обратился в правоохранительные органы.

СМИ выяснили имена подозреваемых. Это 28-летний Алий К. (в полиции с июня 2015 года), 26-летний Рустам Н.(служит в МВД с ноября 2014 года). Третий — 28-летний Леонид П. (работает в полиции водителем с июня 2015 года).

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2227010/?from=push