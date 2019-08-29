В Северском районе перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в убийстве соотечественника

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Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в убийстве 41-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 46-летний приезжий осуществлял свою трудовую деятельность в одном из личных подсобных хозяйств в станице Дербентской, где и проживал. По версии следствия, в ночь на 16 июня 2019 года к нему пришел его соотечественник, с которым они стали употреблять спиртное. В ходе распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость стал оскорблять знакомого. Во время ссоры обвиняемый взял нож и нанес им не менее двух ударов в область грудной клетки оппонента, тем самым убив его. После этого обвиняемый вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Источник: https://kuban.sledcom.ru