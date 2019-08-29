/Криминал/

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории водного объекта

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой установлены факты сброса из канализационной сети, принадлежащей юридическому лицу, неочищенных сточных вод в акваторию р. Сукко в с. Сукко г.к. Анапа, повлекшие ее загрязнение.

Лабораторные исследования образцов воды показали наличие химических веществ и микроэлементов в концентрациях, превышающих допустимые значения. Указанное повлекло причинение ущерба водным биологическим ресурсам на сумму порядка 4,5 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в территориальный отдел полиции, по результатам рассмотрения которых, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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