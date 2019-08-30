Краснодарские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия

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В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от работников местной больницы о том, что в приемное отделение в тяжелом состоянии доставлен мужчина с огнестрельным ранением в области живота. В ходе проверки правоохранители установили, что телесные повреждения гражданин получил по месту своего проживания в поселке Знаменском города Краснодара.

При опросе очевидцев сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности к совершению противоправного деяния 42-летнего соседа потерпевшего. В течение часа правоохранители задержали подозреваемого по месту его проживания.

В ходе осмотра домовладения задержанного полицейские обнаружили и изъяли 7 единиц оружия и боеприпасы.

По результатам проведенного исследования установлено, что злоумышленник самостоятельно внес изменения в конструкции охолощенного автомата Калашникова, сигнального и учебного пистолетов, а также пистолета-пулемета, переделав оружие для выстрелов боевыми патронами, кроме того среди изъятого находились еще два огнестрельных охотничьих ружья и пистолет, не относящийся к боевому. Изъятое оружие мужчина хранил для создания коллекции.

Установлено, что задержанный, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в своего соседа.

В настоящее время в отношении задержанного следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю