В Краснодаре несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотического средства

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«г» ч.2 ст.228 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2019 года молодой человек в одной из социальных сетей познакомился с неустановленным лицом, которое предложило подростку совместно осуществлять незаконный сбыт наркотических средств, путем осуществления «тайниковых закладок». Несовершеннолетний согласился на данное предложение, при этом разработав с новым знакомым план, согласно которому местный житель должен был получать в месте, указанном неустановленным лицом месте запрещенные средства и оставлять их в различных местах города, сообщая координаты места вышеуказанному лицу. За свои действия подросток в последующем должен был получать денежные средства путем перевода их на его счет. Между тем, довести до конца свой преступный умысел обвиняемый до конца не смог, поскольку его противоправные действия 10 февраля 2019 года были пресечены правоохранителями, которые застигли его в момент осуществления «тайниковой закладки» наркотических средств на улице Сиреневой одного из садоводческих товарищество города. Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/