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Начальника отдела УМВД Краснодара задержали за крупную взятку

Краснодар, 3 сентября. В Краснодаре за взятку в 8 миллионов рублей задержали руководителя отдела городского Управления МВД. Денежное вознаграждение полицейский должен был получить от посредника. Часть суммы предназначалась должностным лицам отдела полиции по Центральному округу Краснодара за увод от ответственности мужчины, который проходит по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью.

- Подозреваемого в преступлении правоохранителя уже допросили. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Также к ответственности могут привлечь руководство ГСУ МВД по Краснодарскому краю, так как задержанный возглавлял крупный следственный отдел по Краснодару, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В кубанском Главке МВД РФ рассказали, что по факту преступления назначена служебная проверка.

Ранее «Регион online» сообщал, что в Кущевском районе Краснодарского края инспекторов ДПС будут судить за взятку. Они поймали за рулем пьяного водителя и за 30 тысяч рублей готовы были закрыть глаза на преступление.

Источник: https://yandex.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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