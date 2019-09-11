Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику

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Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по исполнению административного законодательства отдела МВД России по городу Геленджику. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудник отдела по исполнению административного законодательства с целью личного обогащения решил получить у индивидуального предпринимателя денежные средства за попустительство в службе в связи с не привлечением его к административной ответственности. Начальник отдела сообщил мужчине, что в случае выявления у него административного правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, он окажет содействие в не привлечении его к административной ответственности, при условии передачи денежных средств в сумме 1 миллиона 200 тысяч рублей. О данном требовании индивидуальный предприниматель сообщил в правоохранительные органы. 9 сентября 2019 года фигурант встретился с заявителем и получил от последнего часть требуемой суммы в размере 550 тысяч рублей. В тот же день дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время сотрудник полиции задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/