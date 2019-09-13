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Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в грабеже

С сообщением о противоправном деянии в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что находилась на своем приусадебном участке, когда заметила, как неизвестный мужчина вышел из ее домовладения и попытался скрыться бегством. В ходе преследования женщина схватила мужчину за рюкзак, однако злоумышленнику удалось скрыться. Рюкзак мужчины остался в руках заявительницы. Из домовладения потерпевшей пропали деньги и мобильный телефон. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили потерпевшую и осмотрели ручную кладь злоумышленника. В рюкзаке находились личные вещи и документы подозреваемого.

Полицейским удалось установить фактическое местонахождение предполагаемого злоумышленника.

Ранее судимого 32-летнего приезжего из города Кемерово задержали в Новороссийске по месту его временного проживания.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что похищенный мобильный телефон продал, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении задержанного следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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