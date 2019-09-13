В Краснодаре местная жительница подозревается в убийстве мужа

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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю 67-летняя женщина подозревается в убийстве 71-летнего мужа (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в одном из домов на улице Ставропольской. По версии следствия, вечером 9 сентября 2019 года мужчина и женщина употребляли спиртные напитки у себя дома. Со слов подозреваемой, между ними произошел конфликт из-за того, что ее муж не уделяет должного внимания ее дочери от предыдущего брака. В ходе ссоры подозреваемая нанесла мужу не менее 2 ударов ножом в область груди и живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте, в результате причиненных ему ножевых ранений. О произошедшем женщина сообщила своей дочери, которая в свою очередь вызвала на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/