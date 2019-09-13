Автомобиль с сигаретным «тюнингом» Сочинскими таможенниками предотвращен незаконный ввоз в Россию 870 пачек сигарет

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На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни таможенники совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием.

В ходе устного опроса водитель автомобиля марки «CHERYA15», прибывшего рано утром из Абхазии, заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. Однако нервное поведение мужчины и его чрезмерная спешка вызвали подозрения у инспекторов таможни. Машину отправили на осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В транспортном средстве были выявлены неоднородные зоны, возможно с товаром, перемещаемым с нарушением таможенного законодательства.

При таможенном досмотре с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни в автомобиле был обнаружен тайник. Выяснилось, что иномарка была специально дооборудована скрытой полостью. В выпиленной и загерметизированой нише за бампером, а также внутри него были спрятаны сигареты. Демонтировав бампер, таможенники обнаружили 87 блоков сигарет (870 пачек, 17400 штук).

В ходе опроса водитель, неработающий 24-летний житель Абхазии, пояснил, что сигареты перевозил за вознаграждение «по просьбе незнакомых людей», которые сами спрятали блоки в его машине.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Источник: пресс-служба Южного таможенного управления