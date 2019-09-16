В Сочи местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

/Криминал/

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 61-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, вечером 14 сентября 2019 года мужчины распивали алкогольные напитки в хозяйственной пристройке к одному из домов аула Тхагапш. Со слов обвиняемого, мужчины не поделили спиртное, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес своему оппоненту множественные удары руками и металлическим предметом в область головы и туловища, после чего ушел. Жена потерпевшего, находясь в доме, услышала крики и вызвала сотрудников полиции, а также бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевший при доставлении в лечебное учреждение, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь скончался в автомобиле медиков от причиненных ему повреждений.

В настоящее время следователь направил в суд с ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/