В Новороссийске приезжему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества

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Следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

С сообщением о поджоге в полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что сгорело принадлежащее ему строящееся домовладение. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия правоохранители установили причину возгорания. Злоумышленник проник на территорию строящегося домовладения, нашел на участке легковоспламеняющуюся краску и поджег доски, лежащие у входа в дом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении поджога сотрудники полиции задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, который работал на стройке у потерпевшего.

В отделе полиции мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние из чувства мести, возникшего в ходе конфликтной ситуации с нанимателем.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении поджога. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску