Удовлетворен иск прокурора города Новороссийска о взыскании с руководителя организации в доход государства более 63 млн рублей неуплаченных налогов

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Приговором Октябрьского районного суда г. Новороссийска, вступившим в законную силу, директор ООО «Александровское» Петр Копанев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что ООО «Александровское» осуществляло деятельность по оптовой торговле и переработке зерновых культур в таможенном режиме экспорта и на внутреннем рынке России.

При этом Копанев, подавая в 2013 году налоговые декларации, умышленно включал необоснованные выплаты по НДС, в результате чего организация уклонилась от уплаты налогов. Также он не представил в ИФНС декларацию по транспортному налогу за 2013 год. До настоящего времени с организации взыскать неуплаченный налог не представляется возможным, её деятельность прекращена в связи с завершением процедуры банкротства.

Согласно действующему законодательствц, причиненный вред подлежит в полном объеме возмещению лицом, причинившим такой вред. Ущерб Российской Федерации в виде неуплаченных налогов причинен Копаневым как физическим лицом, возглавлявшим ранее юридическое лицо и являвшимся его законным представителем.

В связи с изложенным прокурор г. Новороссийска обратился с исковым заявлением в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, взыскан ущерб, причиненный преступлением государству, в виде неуплаченных налогов на сумму более 63 миллионов рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

Однако определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/udovletvoren-isk-prokurora-goroda-novorossiyska-o