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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела об использовании подложного документа

Отделом дознания полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 41–летняя приезжая из Алтайского края для того, чтобы получить кредит в размере одного миллиона рублей, предоставила в одно из кредитных учреждений Новороссийска поддельную справку о доходах. Сведения о месте работы злоумышленницы и ее заработке, указанные в документе, не соответствуют действительности.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый документ выполнен кустарным способом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В настоящее время полицейские устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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