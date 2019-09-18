В Краснодаре по инициативе прокуратуры за нелегальное предоставление займов под залог к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель

/Криминал/

Прокуратура Западного административного округа города Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о потребительском кредите (займе) в сети комиссионных магазинов «Победа», в рамках которой выявлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что предприниматель заключал с физическими лицами договоры комиссии при осуществлении деятельности под вывеской комиссионного магазина, фактически оказывая услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества, не имея права на ее осуществление.

По данному факту прокуратурой округа в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), по результатам рассмотрения которого судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/