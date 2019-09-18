Из Абхазии с чемоданами сигарет

/Криминал/

Вчера, 16 сентября 2019 г., в 5.30 утра на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, внимание таможенников привлек гражданин, проходивший по «зеленому коридору» с большими дорожными чемоданами.

ходе устного опроса мужчина отрицал при себе наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. На вопрос инспектора таможни о содержимом чемоданов, ответил, что в них находятся только личные вещи. Тем не менее, проверив багаж туриста с помощью рентгеновской установки, таможенники обнаружили в чемоданах вместо вещей целое ассорти сигарет. Турист пытался незаконно пронести через границу 120 блоков табачных изделий без акцизных марок (1200 пачек, 24 000 штук).

27-летний житель г. Армавира пояснил, что находясь в Абхазии на отдыхе, по просьбе знакомого согласился перевезти сигареты в Россию за вознаграждение. О существующих ограничениях на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС табачной продукции он знал.

Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданина возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

Справка: В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Источник: пресс-служба Южного таможенного управления