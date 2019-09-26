В Кущевском районе судом рассматривается уголовное дело в отношении бывших сотрудников ДПС, обвиняемых в получении взятки

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Следственным отделом по Кущевскому району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших старшего инспектора и инспектора ДПС ГИБДД отдела МВД России по Кущевскому району. Они обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что утром 27 ноября 2018 года сотрудники полиции в соответствии с расстановкой суточного наряда заступили на службу на участок автодороги между станицами Кущевской и Староминской. По версии следствия, около 18 часов того же дня полицейскими был остановлен автомобиль «Лада Калина», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС, зная о том, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность, предложили мужчине и находившейся в автомобиле его сожительнице передать им взятку в сумме 30 тысяч рублей за свое незаконное бездействие и не привлечение нарушителя к административной ответственности. Водитель и его пассажирка согласились, и, оставив обвиняемым документы на автомобиль и водительское удостоверение, приехали в станицу Кущевскую, где взяли в долг у своего знакомого требуемую инспекторами ДПС сумму. После этого женщина передала полицейским указанные денежные средства, а те вернули ей изъятые документы и не составили в отношении ее сожителя протокол об административном правонарушении. О произошедшем сожители сообщили в УФСБ России по краю.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого управления ФСБ России.

Источник: https://kuban.sledcom.ru