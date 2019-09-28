/Криминал/

Полицейские Славянского района выявили факт нарушения миграционного законодательства

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства сотрудники ОМВД России по Славянскому району установили, что жительница станицы Петровской осуществила фиктивную регистрацию в своем домовладении иностранного гражданина.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Славянскому району в отношении 38-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

В Сочи к длительному сроку лишения свободы приговорен лжезастройщик, совершивший хищение свыше 32 миллионов рублей

В Северском районе после вмешательства прокуратуры выделены средства на организацию маршрута общественного транспорта к дому-интернату для престарелых в селе Михайловском

В станице Каневской после вмешательства прокуратуры обеспечен беспрепятственный доступ к спортивной площадке

На Северо-Кавказскую железную дорогу с начала 2019 года поступило 9 новых локомотивов

РЕН ТВ собрал 5,5 млн просмотров в «Одноклассниках»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!