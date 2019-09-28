Полицейские Славянского района выявили факт нарушения миграционного законодательства

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства сотрудники ОМВД России по Славянскому району установили, что жительница станицы Петровской осуществила фиктивную регистрацию в своем домовладении иностранного гражданина.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Славянскому району в отношении 38-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю