В Сочи в отношении бывшего директора МУП города Сочи «Водоканал» возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий

/Криминал/

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю, по материалам, предоставленным органами прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора МУП города Сочи «Водоканал». Ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ). Кроме того, он подозревается в двух эпизодах превышения должностных полномочий (чч.1, 3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия собственника – администрации города Сочи совершать крупные сделки, а также сделки, в совершении которых заинтересован его руководитель. По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, осуществляя руководство предприятием, знал о необходимости согласования с городской администрацией сделки. Несмотря на это он заключил с одной из коммерческих организаций экономически необоснованный договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия, что привело к оплате услуг на сумму свыше 500 тысяч рублей и возникновения кредиторской задолженности в размере более 55 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый не предпринял мер к урегулированию возникшей задолженности и недопущению нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Действия обвиняемого повлекли для предприятия тяжкие последствия.

Вместе с тем, фигурант с сентября по декабрь 2017 года, не имея законных оснований на изменение порядка технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, не направил в орган местного самоуправления соответствующее предложение о включении в программу необходимых мероприятий и не отложил заключение безвозмездных договоров с потребителями. Более того, мужчина понимал, что предприятие не получит за подключение новых абонентов оплаты. В результате превышения директором своих должностных полномочий МУП города Сочи «Водоканал» не получило более 2 миллионов рублей, что повлекло тяжкие последствия. Кроме того, в сентябре 2018 года руководитель, несмотря на наличие в штате предприятия сотрудников правового управления, заключил договоры на оказание юридических услуг со сторонней организацией и в последующем, оплатил оказанные услуги. В результате превышения мужчиной своих должностных полномочий МУП города Сочи «Водоканал» причинен ущерб свыше 9 миллионов рублей.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/