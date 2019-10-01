Транспортная полиция Анапы обнаружила подпольный склад со спиртом в Темрюке

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Сотрудники транспортной полиции Анапы в рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации сферы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции обнаружили подпольный склад с этиловым спиртом в городе Темрюк.

Склад обнаружен полицейскими в рамках спецоперации после досмотра грузового автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив. Водитель, 26-летний житель Темрюка, намеревался осуществить перевозку в Республику Крым 240 картонных коробок, вмещающих 960 пластиковых емкостей общим объемом 4 800 литров. Сопроводительные документы на перевозимый груз, а также лицензия на перевозку спиртосодержащей продукции отсутствовали.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Анапского ЛО МВД России на транспорте по «горячим следам» выяснили местонахождение гаража, где хранились еще 872 картонные коробки с тремя тысячами семьюдесятью восьмью полимерными пластиковыми емкостями общим объемом 17 440 литров. Помимо этого были найдены 317 бутылок под видом различных элитных алкогольных напитков с этикетками и федеральными акцизными марками, вызывающие сомнения в подлинности. Документы на данную продукцию у арендатора гаража отсутствовали, пояснить происхождение продукции он отказался.

Результаты химической экспертизы ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО показали 95% содержания спирта. Проводится экспертиза акцизных марок Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте