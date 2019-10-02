В Краснодаре раскрыто убийство пожилой женщины и ее дочери, совершенное в условиях неочевидности

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В правоохранительные органы Карасунского округа города Краснодара вечером 30 сентября 2019 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Тенистой в хуторе Ленина тел 70-летней женщины и ее 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователем следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления 1 октября 2019 года задержан 42-летний приезжий, который в ходе допроса дал признательные показания. Со слов подозреваемого, в ночь на 30 сентября 2019 года он вместе с пожилой женщиной и ее дочерью употреблял алкогольные напитки у них дома. В ходе распития спиртного между ним и пенсионеркой произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппонентке не менее 4 ударов ножом в область головы и шеи. На крики матери в кухню прибежала ее дочь, которой подозреваемый также нанес не менее 5 ударов ножом в область шеи и головы. Смерть потерпевших наступила на месте в результате причиненных им повреждений. После совершенных преступлений подозреваемый с места происшествия скрылся. Об обнаружении тел погибших в правоохранительные органы сообщили их знакомые, которые пришли к ним домой.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним продолжает работать следователь. В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю