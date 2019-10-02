По результатам проверки, проведенной прокуратурой города Сочи, в отношении бывшего директора МУП г. Сочи «Водоканал» возбуждены уголовные дела в связи с превышением должностных полномочий

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Прокуратура города Сочи в ходе проверки вскрыла многочисленные факты превышения бывшим директором МУП города Сочи «Водоканал» должностных полномочий.

Так, установлено, что директор унитарного предприятия, не смотря на наличие в штате организации юридического отдела, в отсутствие необходимого согласования с органом местного самоуправления в сентябре 2018 года заключил с коммерческими предприятиями экономически необоснованные сделки на оказание юридических услуг и представление интересов предприятия в судебных разбирательствах, а также «кабального» для предприятия договора по хранению имущества, в связи с исполнением которого возникла кредиторская задолженность в размере более 55 млн рублей. При этом директором не принимались меры для урегулирования задолженности.

Кроме того, выявлены факты заключения бывшим директором

МУП г. Сочи «Водоканал» на безвозмездной основе договоров подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вопреки установленным обязанностям по реализации инвестиционной программы в сфере развития централизованных сетей.

Указанными действиями бывшего руководителя предприятию причинен значительный ущерб.

Материалы проверки прокуратурой направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых СКР в отношении бывшего директора возбуждено 3 уголовных дела по ч.ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-rezultatam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-0