/Криминал/

По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений

Прокуратура города Новороссийска при осуществлении надзора за исполнением законодательства сети Интернет выявила 2 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений.

За совершение данных деяний предусмотрена уголовная и иная ответственность, в связи с чем распространение такой информации запрещено.

При этом вход на указанные сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.  

По данному факту прокуратурой города в суд направлено заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Советским районным судом г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокирования доступа к этой информации.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-sudom-6

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Категория: Новости / Криминал

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По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений

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