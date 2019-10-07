По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений
Прокуратура города Новороссийска при осуществлении надзора за исполнением законодательства сети Интернет выявила 2 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений.
За совершение данных деяний предусмотрена уголовная и иная ответственность, в связи с чем распространение такой информации запрещено.
При этом вход на указанные сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.
По данному факту прокуратурой города в суд направлено заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Советским районным судом г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокирования доступа к этой информации.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-sudom-6