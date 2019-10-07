По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений

За совершение данных деяний предусмотрена уголовная и иная ответственность, в связи с чем распространение такой информации запрещено.

При этом вход на указанные сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.

По данному факту прокуратурой города в суд направлено заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Советским районным судом г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокирования доступа к этой информации.