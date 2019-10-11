/Криминал/

Центральным районным судом Сочи вынесен приговор недобросовестному застройщику

Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Центрального района г. Сочи, вынес приговор в отношении Константина Апостолова.

Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено органами полиции на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой района.

В суде установлено, что Апостолов, зная, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Бамбуковой, г. Сочи закончилось, в связи с чем он не имел права привлекать денежные средства граждан, продолжил привлекать денежные средства в период с 15 июня 2016 года по 2 октября 2017 года.

В результате от его действий пострадало 11 граждан, сумма ущерба составила более 35 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил  застройщику 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в  колонии-поселении.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/centralnym-rayonnym-sudom-g-sochi-vynesen-prigovor

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Категория: Новости / Криминал

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