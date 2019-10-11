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В Туапсе женщина обвиняется в убийстве супруга

Следственным отделом городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что супруги приехали на отдых в Туапсинский район и проживали в съемном жилье в ГСК «Сигнал» поселка Ольгинка. По версии следствия, днем 30 сентября 2019 года супруги распивали алкогольные напитки в доме. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, поскольку, со слов обвиняемой, мужчина на протяжении длительного времени предъявлял ей претензии по различным поводам. Во время ссоры женщина нанесла родственнику не менее одного удара ножом в область грудной клетки, убив его. После произошедшего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему ранения.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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